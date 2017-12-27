Петербургскому грязнуле вычистили коммунальную комнату по решению суда

В Петербурге сотрудники клининговой компании вывезли мусор из коммунальной комнаты по решению суда. Новый год у соседей начался с положительных эмоций.

В Санкт-Петербурге судебные приставы пришли к интересному решению. Они настояли на том, чтобы из комнаты в коммунальной квартире на проспекте Стачек вывезли мусор и проветрили ее.

Известно, что в суд обратился Жилкомсервис №2 Кировского района. Они жаловались на 68-летнего жителя и требовали помыть и проветрить комнату в коммунальной квартире. Иск был направлен в суд. Соседи пошли на крайние меры, так как больше не могли бороться с пенсионером, жилище которого состояло из свалки мусора.

В ведомстве уточнили, что из-за мусора в комнате невозможно было открыть входную дверь. Однако мужчина не исполнил требование суда самостоятельно. Тогда приставы решили выполнить предписание суда в принудительном порядке. Они нашли клининговую компанию и сотрудники одной из фирм вывезли весь мусор из комнаты.