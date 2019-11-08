Комментарий эксперта: "В ущерб качеству мы делать ничего не будем!"



В Выборге состоялась встреча областного комитета по ЖКХ с подрядчиками. Руководитель фонда капремонта Андрей Воропаев заверил, что вопросы, которые нужно будет решить технически, будут решаться оперативно.

Есть работы, которые нужно остановить в связи с сезонными погодными условиями. Качество ремонта после этих работ будет переделываться, поэтому лучше это сделать позже весной, чем сейчас.

Андрей Воропаев, руководитель фонда капремонта

По словам Екатерины Кайянен все вопросы с жителями будут решены и ни одного заявления не останется без внимания.

Мы срываем программу, которая должна быть завершена 31 декабря 2019 года, но в ущерб качеству мы делать ничего не будем. Мы, как комитет и фонд, и люди, которые проживают в этих домах уже пострадали от некачественных капитальных ремонтов, от заливов, от протечек, мы пытаемся этого избежать.

Екатерина Кайянен, первый заместитель председателя комитета по ЖКХ ЛО

Видео: Piter.tv

