Комитет по транспорту займется велодорожками, платной парковкой и организацией выделенных полос в Петербурге

Ранее эти полномочия были возложены на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

С наступившего 2021 года Комитет по транспорту Петербурга обретет новые полномочия. Так, в обязанности ведомства будет входить транспортное планирование, создание велосипедных дорожек, выделенных полос и зон платной парковки. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на источник в транспортном блоке Смольного.

Отметим, что ранее вышеуказанными полномочиями обладал Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Постановление о передаче обязанностей губернатор города подписал в конце 2020 года: предполагается, что оно будет доступно на сайте Смольного уже до конца недели.

Таким образом, Комитету по транспорту начнут подчиняться 3 учреждения, подведомственных Комитету по развитию транспортной инфраструктуры. В его распоржение поступят Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга, Дирекция по организации дорожного движения и Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга.

Ранее мы рассказали о том, что власти Петербурга не планируют реконструировать "мост глупости".

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга