Командующий ВС Литвы выразил обеспокоенность российской военной активностью

Вальдемарас Рупшис не видит прямой угрозы для Вильнюса.

Командующий Вооруженными силами Литвы выразил обеспокоенность российской военной активностью. Об этом Вальдемарас Рупшис рассказал в интервью местным журналистам из издания BNS.lt. Эксперт уточнил, что действия Москвы вызывают угрозу для региональной безопасности, но прямой географической опасности для балтийской республики он не видит.

Мобилизация сил в восточной части Украины или на восточной границе Украины представляет собой угрозу общей безопасности и, в то же время, конечно, безопасности НАТО и нас как членов НАТО. Вальдемарас Рупшис, командующий ВС Литвы

Он отметил, что ситуация с безопасностью во многом зависит от того, как будут развиваться дальнейшие события. Он призвал НАТО к готовности ответить в случае реального конфликта.По словам Вальдемараса Рупшиса, военный альянс серьезно относится к сложившемуся положению.

Власти Литвы сообщили, что обсуждают возможность высылки российских дипломатов.

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