Количество заявок на поступление в медицинские колледжи Петербурга увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом

Интерес к врачебному делу связывают с эпидемией коронавируса.

Летом 2020 года в медицинские колледжи Петербурга пришло 14,3 заявок от абитуриентов. Количество молодых людей, желающих приобщиться к врачебному делу, возросло в 2 раза по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба городского Комздрава.

Так, за прошлый год желание связать свою будущую профессию с медициной изъявили только 7,4 тысяч человек, поступающих в колледжи. По мнению специалистов, такой интерес вызван эпидемией коронавируса.

Отметим, что первые позиции в рейтинге популярных специальностей по-прежнему занимают сестринское и лечебное дело.

Руководство и преподавательский состав двух техникумов и нескольких колледжей по врачебной специальности готово к приему студентов: во время их обучения будут соблюдаться все необходимые противоэпидемические меры.

Ранее мы рассказали о том, что число заболевших коронавирусом в Петербурге снова увеличивается.

Фото: Piter.TV