Количество заявок на поступление в медицинские колледжи Петербурга увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом

Летом 2020 года в медицинские колледжи Петербурга пришло 14,3 заявок от абитуриентов. Количество молодых людей, желающих приобщиться к врачебному делу, возросло в 2 раза по сравнению с показателями 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба городского Комздрава.
Так, за прошлый год желание связать свою будущую профессию с медициной изъявили только 7,4 тысяч человек, поступающих в колледжи. По мнению специалистов, такой интерес вызван эпидемией коронавируса.
Отметим, что первые позиции в рейтинге популярных специальностей по-прежнему занимают сестринское и лечебное дело.
Руководство и преподавательский состав двух техникумов и нескольких колледжей по врачебной специальности готово к приему студентов: во время их обучения будут соблюдаться все необходимые противоэпидемические меры.
Ранее мы рассказали о том, что число заболевших коронавирусом в Петербурге снова увеличивается.
Фото: Piter.TV
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