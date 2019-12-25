В Петербурге резко выросло число новых случаев COVID-19 за сутки. За последние ― 181

Последний раз такое число новых случаев за сутки было 23 июля.

За последние сутки в Петербурге выявили 181 новый случай заболевания коронавирусом. Такие данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

От COVID-19 скончались еще 6 человек, 101 человек выздоровел. Более 20,5 тысяч горожан прошли тестирование.

Отметим, что суточное значение новых заболевших резко выросло. Вчера, 20 августа, их было 160. 19 августа ― 162. 18 августа ― 157. В последний раз столько же случаев (181) было зафиксировано 23 июля.

Смольный уверяет, что смертность от коронавируса в Петербурге не превышает 8%.

Фото: Piter.TV