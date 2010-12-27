Клуб молодой семьи в Выборге "Ясень" проводит социальную акцию "Мур-мур счастье!"

Акция направлена на сбор гуманитарной помощи для кошачьего приюта в Выборге.

Клуб молодой семьи "Ясень" проводит социальную акцию "Мур-мур счастье!" по сбору гуманитарной помощи для кошачьего приюта в Выборге.

Алёна Филатова, руководитель клуба молодой семьи "Ясень", рассказала, что акция приурочена ко Всемирному дню кошек, который ежегодно отмечается 1 марта.

Акция "Мур-мур счастье!" начнётся в среду, 20 февраля, и продолжится до 1 марта. Подобная акция у нас проводится впервые. Все собранные вещи мы передадим в кошачий приют Выборга. Несмотря на то, что акция начнёт действовать только на следующей неделе, помощь мы принимаем уже сейчас. Алёна Филатова, руководитель клуба молодой семьи "Ясень"

Любой человек может принести в качестве благотворительной помощи: постельное бельё; сухой корм для котят и кошек Purina ONE, PERFECT FIТ; Cat Chow; жидкое мыло, белизну, мусорные мешки (160-200 литров); тёплые покрывала, глазные капли "Тобрекс"; средства от глистов в таблетках "Празител" для котят и взрослых кошек.

Клуб молодой семьи "Ясень" принимает помощь по будням с 10:00 до 14:00 по адресу: Ленинградское шоссе, 49, кв. 104.

Помогите пушистым товарищам! Ведь это так здорово, делать добрые вещи просто так!

Также в приюте добавили, что все животные послушные и умные, забирать таких друзей домой - одно удовольствие.