Клип Галустяна за три дня набрал почти два миллиона просмотров

Ролик также собрал более 50 тысяч лайков.

За три дня клип юмориста и шоумена Михаила Галустяна "Хочу тибя любицца" набрал на YouTube почти 2 миллиона просмотров. Ролик был опубликован на канале Super Жorik - такой псевдоним себе взял артист.

В своем первом музыкальном клипе Галустян показал Сочи, веселую компанию, роскошную девушку и леопардовые костюмы. В комментариях к ролику пользователи сравнили Михаила с его коллегой - Александром Ревой, который недавно стал певцом.

Юзеры пожелали Галустяну удачи, на что он поблагодарил фанатов за поддержку.

Видео: YouTube/ Super Жorik