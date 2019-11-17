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Клип Галустяна за три дня набрал почти два миллиона просмотров

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Ролик также собрал более 50 тысяч лайков.

За три дня клип юмориста и шоумена Михаила Галустяна "Хочу тибя любицца" набрал на YouTube почти 2 миллиона просмотров. Ролик был опубликован на канале Super Жorik - такой псевдоним себе взял артист.

В своем первом музыкальном клипе Галустян показал Сочи, веселую компанию, роскошную девушку и леопардовые костюмы. В комментариях к ролику пользователи сравнили Михаила с его коллегой - Александром Ревой, который недавно стал певцом. 

Юзеры пожелали Галустяну удачи, на что он поблагодарил фанатов за поддержку. 

Видео: YouTube/ Super Жorik

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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