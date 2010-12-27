Китаец вырастил свинью весом с белого медведя

Фермер планирует продать животное и извлечь крупный доход.

Китайский фермер вырастил свинью весом 500 килограммов. Об этом написал Bloomberg.

Фермер из провинции Гуанси на юге Китая Пан Цуна пытается максимально обогатиться на фоне кризиса мяса в стране. Он возник после того, как в Азии образовалась вспышка африканской чумы свиней.

После этого многие фермеры стали откармливать животных, чтобы получить от них больше мяса. В итоге вес некоторых свиней превысил норму на 75 кг. Некоторых из них фермер рассчитывает продать за 10 тысяч юаней (1,4 тысячи долларов). Это в три раза превышает средний ежемесячный доход в провинции.

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