Китаец вырастил свинью весом с белого медведя

Китайский фермер вырастил свинью весом 500 килограммов. Об этом написал Bloomberg.
Фермер из провинции Гуанси на юге Китая Пан Цуна пытается максимально обогатиться на фоне кризиса мяса в стране. Он возник после того, как в Азии образовалась вспышка африканской чумы свиней.
После этого многие фермеры стали откармливать животных, чтобы получить от них больше мяса. В итоге вес некоторых свиней превысил норму на 75 кг. Некоторых из них фермер рассчитывает продать за 10 тысяч юаней (1,4 тысячи долларов). Это в три раза превышает средний ежемесячный доход в провинции.
Фото: открытые источники
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