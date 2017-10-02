Китаец пытался выбраться с 19 этажа отеля по телефонному кабелю, отказываясь платить за номер

Постоялец пытался сбежать из отеля в Китае, повиснув на телефонных проводах.

Житель Китая отказался платить отелю за проживание и решил выбраться из номера с помощью телефонного кабеля. Мужчина вылез из окна 19 этажа и застрял. На YouTube набирает популярность видео, на котором мужчина висит на натянутом проводе на высоте 60 метров. В настоящее время ролик собрал уже более семи миллионов просмотров.

Чтобы снять неплательщика, пришлось привлечь спасательные службы и пожарных. Представители этих ведомств вернули китайца в отель и передали его полиции. Известно, что мужчина мог пострадать, так как недалеко от того мест, где он повис проходили высоковольтных линии электропередач.

Арестованный заявил, что хотел перебраться на другое здание, которое находится на противоположной стороне улицы. Сумма, которую должник обязан выплатить за постой не сообщается.

Видео: YouTube/People's Daily, China