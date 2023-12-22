Кишечную инфекцию выявили в гимназии Невского района Петербурга

В учреждении проводят дезинфекцию.

Класс гимназии, находящейся в Невском районе Петербурга, отправили на карантин из-за норовируса. Об этом 16 апреля пишет "Фонтанка", ссылаясь на родителей обучающихся.

Отмечается, что "первая волна" кишечной инфекции была еще в феврале 2024 года. В следующий раз болезнь стала распространяться после весенних каникул – с 1 апреля.

В пресс-службе Невского района города сообщили, что диагноз подтвердили у двух школьников, еще двоих детей госпитализировали с острым гастроэнтеритом. Учащиеся попали в стационар в период с 5 по 7 апреля, на данный момент они находятся на амбулаторном лечении дома.

Во вторник в медицинское учреждение доставили еще одного ребенка. В связи с этим в гимназии провели "противоэпидемические мероприятия, включающие осмотр присутствующих детей". Среди них заболевших не нашли. В учреждении проводят дезинфекцию.

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Фото: Piter.TV