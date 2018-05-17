Киркоров обматерил людей во время интервью со шведским телеканалом

Филипп Киркоров не выдержал шумных людей и с помощью матерных слов объяснил, что все звуки слышны на видеосъемке.

Король эстрады Филипп Киркоров неожиданно прервал интервью со шведским телеканалом и матершиными словами "далеко" отправил шуршащих людей. Об этом сообщил Telegram-канал "Super".

Уточняется, что Киркоров рассказывал о "Евровидение", однако артисту помешали рядом находившиеся люди, и он решил обматерить их.

Извините пожалуйста, а что за шум? Можно не шуршать здесь? ***** отсюда уйти и не делать этого? Вы не понимаете, что это все слышно? Возмутился Филипп Киркоров

Ранее мы сообщали о том, что Филипп Киркоров: "Зарабатывать на артистах - это не мое кредо".

Видео: Telegram-канал "Super"