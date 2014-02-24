Киеву придется отказаться от неподконтрольных территорий, заявили в Раде

Тарас Тарасенко рассказал о том, что Украине де-факто и де-юре должна сделать в ходе переговоров с Москвой.

Депутат Верховной Рады Украины Тарас Тарасенко заявил, что киевскому режиму придется отказаться от неподконтрольных Вооруженных силам Украины территорий, однако власти не будут это юридически признавать. Соответствующее мнение иностранный законодатель высказал в эфире местного YouTube-канала "Откровенно". Политик поддержал высказывание чрезвычайного и полномочного посла Украины Ланы Зеркаль о том, что для страны "красными линиями" на переговорах с российскими делегатами является армия, язык и вера, а не земли.

Я бы ее немного изменил, подходы. Это как с финнами, они говорят, что сохранили независимость, но не сберегли суверенитет, потому что суверенитет определяется границей... Скорее всего, нам (Украине - ред.) придется заключать договор-меморандум о том, что не будем признавать субъектность этих территорий, перемирие будет по какой-то линии разделения. Тарас Тарасенко, депутат Украины

Депутат Украины пояснил, что чиновникам с Банковой улицы для начала следует сохранить нацию, затем территории, которые есть у страны сейчас. Ведущая программы задала вопрос гостю о том, означает ли это, что де-юре Украина должна отказаться от тех земель, которые в текущий момент не подконтрольны ВСУ.

Наоборот, де-факто отказаться, а де-юре не признавать, то есть юридически у нас все закреплено в конституции, и по границе 1991 года мы не от чего не должны отказываться. Тарас Тарасенко, депутат Украины

По его мнению, реальными "красными линиями" в понимании населения и военнослужащих на Украине являются потери личного состава, так как бойцы воевали за государство, а не за конкретные участки.

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Фото и видео: YouTube / ВІДВЕРТО