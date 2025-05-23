Анна Скорохов считает, что украинцы не справились с российской делегацией в Стамбуле.

В украинском парламенте сравнили делегацию страны на переговорах в Стамбуле с российскими представителями с детьми. Соответствующее заявление сделала депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью местному YouTube-каналу. По словам иностранного политика, киевский режим должна была представлять более подготовленная группа дипломатов, которая была бы способна действительно вести обсуждения проблемных вопросов с противоположной стороной.

Мне кажется, что Путин на это все посмотрел и подумал: "Ну, это дети. Отправлю к ним воспитателей". Вот воспитатели приехали, сели. Дети приехали все модные, на понтах. Анна Скороход, депутат Украины

Напомним, что 22 мая иностранная газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники писала читателям о том, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом может состояться в Ватикане в середине июня 2025 года.

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Фото и видео: YouTube / Говорящая Голова или ЗриВкоренЪ