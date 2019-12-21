Киев согласился с повышением тарифа на транзит газа из РФ

Киев и Москва понимают необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в Европу. Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
По его словам к рост стоимости затронет тариф на транспортировку. Окончательную стоимость определит регулятор, исходя из объемов и руководствуясь европейскими методологиями. Оржель также отметил, что подписанный на пять лет договор допускает продление еще на 10 лет на тех же условиях.
Напомним, что 20 декабря в Минске представители РФ и Украины подписали новый контракт по транзиту газа. Действующее соглашение между странами истекает 1 января 2020 года.
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