Кандидат на пост министра Британии не намерен платить отступные за "Brixit" на условиях ЕС

7 июня Тереза Мэй официально покинула свою должность.

Кандидат на пост премьер-министра Британии Борис Джонсон, назвал условия, при которых Соединенное Королевство выплатил отступные за выход из Европейского Союза.

Один из главных кандидатов на пост главы Консервативной партии сообщил, что деньги будут перечислены ЕС только после соблюдения всех условий Великобритании.

Я думаю, нашим друзьям и партнерам необходимо понять, что деньги будут удерживаться до того времени, пока у нас не будет большей ясности относительно дальнейших действий. Я всегда считал, что это странно, что мы должны согласиться выписать этот чек целиком до того, как заключим итоговую сделку,

- заявил Джонсон в интервью Sunday Times

Напомним, что 7 июня,Тереза Мэй покинула пост премьер-министра Британии. Джонсон является её наиболее вероятным ее преемников.

Видео: euronews (en français)