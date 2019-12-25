Смартфоны, старая обувь и коробки: что петербуржцы хранят годами

Главным поводом для расхламления становится переезд или ремонт.

Ювелирный бренд SOKOLOV выяснил потребительские привычки жителей Санкт-Петербурга. Согласно данным, представленным "Петербургскому дневнику", почти 75% горожан годами не решаются выбросить старые гаджеты, а 69% хранят ненужную одежду и обувь.

‎Помимо очевидных залежей техники и гардероба, в квартирах петербуржцев хранятся коробки, упаковка и инструкции от покупок (41%), сезонные и спортивные вещи (38%), подарки и сувениры (35%), вышедшие из моды украшения (33%), ‎детские вещи "на вырост" (30%).

‎Сложнее всего горожанам дается расставание с одеждой и обувью — они вызывают наибольшую ностальгию у каждого третьего респондента. Технику трудно выбросить 18%, памятные вещи — 12%. При этом каждый четвертый опрошенный заявил, что легко избавляется от старых предметов. Треть респондентов оставляет вещи просто "на всякий случай".

‎Главным поводом для расхламления становится переезд или ремонт (34%). Также стимулом служат нехватка места (18%) и потребность в деньгах (15%). Ненужное чаще всего отдают родственникам (24%), продают через объявления (22%) или сдают в трейд-ин.

‎Что касается украшений, большинство предпочитает оставлять их внутри семьи: 36% хранят дома, 25% передают по наследству, 13% могут подарить, а 8% — переплавить. Однако к услуге трейд-ин горожане охотнее всего прибегают именно для обновления техники (76% готовы сдать смартфоны, ноутбуки и планшеты), на втором месте идут ювелирные изделия и часы.

‎Основным стимулом для использования трейд-ина является дополнительная скидка на новый товар (42%). Покупателям важно, чтобы стоимость старой вещи сразу зачитывалась при покупке новой, а условия сделки были прозрачными.

‎Фото: Magnific (pressfoto)