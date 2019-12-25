Какие дороги перекроют в Выборге в новогоднюю ночь

Соответствующее распоряжение подписано главой администрации МО «Выборгский район» Ильдаром Гилязовым.

Для организации транспортных потоков и стоянки автомобилей, обеспечения антитеррористической защищенности, охраны общественного порядка и безопасности граждан в новогоднюю ночь будет ограничено движение автотранспорта на Красной площади Выборга.

С 16.00 31 декабря 2020 года до 08.00 1 января 2021 года будет перекрыто движение для транспортных средств:

- пр. Ленина (от ул. Димитрова до Московского пр.),

- пр. Суворова (от ул. Кеппа до Ленинградского шоссе),

- ул. Мира (от Московского пр. до пр. Суворова),

- ул. Ушакова (от ул. Северной до пр. Ленина).

Соответствующее распоряжение подписано главой администрации МО "Выборгский район" Ильдаром Гилязовым.

Отметим, в связи с тем, что Выборгский район по-прежнему находится в "красной" зоне, на территории муниципального образования продолжают действовать ограничения согласно требованиям Роспотребназора и Постановлению губернатора Ленинградской области.

В частности, отменены все массовые новогодние и рождественские мероприятия, в том числе на Красной и Соборной площадях Выборга.

Ранее мы сообщили о том, что

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