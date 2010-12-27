Как провластный ОНФ маскируется под расследователей: поездка в Выборг откровенно провалилась

Что стоит за попыткой отдельных представителей Народного фронта перехватить протестную повестку и почему новая рубрика "Город N" не выдерживает критики и поверхностного фактчека. А еще о том, почему местный блогер удалил комментарии, в которых его поймали на однобоком освещении ситуации.

Вы и не заметили, а "Общероссийский народный фронт" понемногу стал осваивать просторы социальных сетей и Ютуба. Недавно провластная организация, созданная как альтернатива теряющей позиции "Единой России", запустила антикоррупционный (ага, пчелы против меда) МЕДИА-ПРОЕКТ под интригующим названием… "Город N". По концепции члены ОНФ выбирают какой-то город для секретной проверки, приезжают туда без предупреждения и ищут разного рода проблемы.

Пока что попытка перехватить проблемную повестку у известных расследователей из YouTube и перетянуть молодежь на свою сторону выглядит откровенно блекло и беззубо. Вы не увидите здесь расследования про яхты олигархов и нарушения на уровне московских чиновников. Не найдете крутой инфографики, разбора конкретных кейсов и всестороннего анализа ситуации. На выходе получаются ультракороткие (минута-две) и очень водянистые зарисовки про небольшие города, муниципальных чиновников и некоторые нарушения в сфере госзакупок, которые вроде бы и были, "но это неточно" (С). Вот в Соликамске ремонт делают с небольшим отставанием. Вот в Бердске плохо ремонтируют дороги. Зевота. Очередная попытка перевести внимание аудитории с серьезных проблем вроде пенсионной реформы и буксующей системы здравоохранения (а прошедшие выборы показали, что у людей много вопросов к федеральной власти) на что-то менее опасное.

Мы за власть! Но против коррупции! Оксюморон?

Оказывается, "Город N" выходит уже не первый месяц, с июля 2019-го. Только почему-то просмотры этого шоу вызывают скорее тоску и уныние. И это при явно серьезных средствах, выделенных на продакшн: деньги на "правильных общественников" наши власти тратить умеют. Две тысячи просмотров… три тысячи просмотров… по 2-3 комментария у каждого видео. Хочется спросить: ради чего вы это делаете, господа? Ради реального резонанса и ажиотажа или для галочки? Если бы каждый из создателей проекта разместил бы видео у себя на странице, просмотров и то было бы больше.

Главная же проблема "Города N" даже не в плохом PR. А в непрофессионализме и полном запрете на критику в адрес власти федерального и даже областного уровня. Четкая установка: все валим на муниципалов, а губернаторы, министры и Госдума – неприкасаемые.

Квинтэссенцией всего этого принципа стал выезд "Города N" в Выборгский район Ленинградской области. В своем новом видео "фронтовики" и их последователи нагородили так много неточностей и ошибок, что их высмеяли даже местные жители, которые обычно настроены весьма критично по отношению к своей власти. Например, борцы с коррупцией обвинили районную администрацию в плохой реставрации памятников (по факту делает минкульт), ужасном капремонте (делает областной фонд капремонта) и махинациях при обустройстве ФАПов (делает минздрав и областники). Впрочем, обо всем по порядку. Пересчитаем ошибки младочиновников из ОНФ вместе с вами!

Секретная проверка, прикормленные журналисты и много ошибок

Все началось с массового прозвона петербургских и областных редакций. "Интересный пресс-тур в древний город, хорошая погода, вас накормят и оплатят дорогу" – в "Народном фронте" в прямом смысле пытались прикормить журналистов. Получилось не очень: на халявные харчи и выборгские красоты повелось менее десятка медийщиков. Большинство – провластные СМИ, которые традиционно сотрудничают с ОНФ.

"Секретная проверка" стала секретом Полишенеля дней за 5 до приезда делегации ОНФ. В Выборге о ней не говорил только ленивый. По нашей информации, местные чиновники заняли конструктивную позицию – придут, зададут вопросы – мы расскажем. В остальном, пусть смотрят и работают, никто им мешать не будет. Примерно так и вышло, с одной только оговоркой – в здание районной администрации ребята из "Город N" так и не пришли. Не предложили самим муниципалам ни интервью, ни права на ответ – хотя, если у вас есть вопросы к местной власти, то почему бы их не задать напрямую? В остальном их пустили туда, куда "ревизоры" хотели попасть: не было никаких кадров в стиле программы "Ревизорро" с хамящими руководителями и побитыми операторами.

В итоге гора родила мышь. По факту в город приехала небольшая группа из 10-15 человек, большинство из которых – журналисты, пара холеных чиновников в пиджаках и молодежь из того самого ОНФ. Наши ревизоры пофотографировались в нескольких дворах, походили по Старому городу, а уже через пару часов дали пафосное интервью на полторы телекамеры с минимумом конкретики. И… уехали.

На выходе – медийный выхлоп, стремящийся к нулю. Минутный ролик в эфире лояльного к ОНФ "Пятого канала" (без конкретики), пара новостей и 1 пост ВКонтакте. Худший результат за все время существования проекта. Почему? А вы посмотрите, что накопали наши горе-расследователи.

Начнем с основного посыла "выборгской экспедиции": "Активисты выявили сомнительные закупки на сумму около полумиллиарда рублей по капитальному ремонту объектов культурного наследия". Везде эта сумма (что-то вроде годичного бюджета всего Выборга) фигурировала в контексте косяков выборгской власти. Но если разобраться – все госзакупки по капремонту в регионе проводят областные чиновники. Все деньги идут через них, муниципалы не имеют права влиять на эти "проблемные" закупки. Но… губернатора, фонд и реформу капремонта ОНФ ругать не может… так что пришлось валить на местных

Едем дальше. Все остальные находки ОНФ меркнут на фоне хайповой суммы в 500 млн рублей. И Пятый канал, и страница ОНФ перечисляет одни и те же 3 претензии. А именно:

- вопросы к реставрации памятников – качество и сроки;

- проблемы в госзакупках при покупке зданий и обустройстве ФАПов;

- слишком похожие скамейки во всех дворах Выборга.

Все. На этом все!!! Море коррупции, целых 3 (ТРИ!!!) проблемы в жизни древнего города. И здесь начинается самое интересное. Если бы парни из ОНФ догадались (не побоялись) заглянуть на прием в местную администрацию… то им ответили бы по всем пунктам.

Например, что за реставрацию памятников отвечают или Минкульт, или Фонд капремонта, они же проводят все госзакупки по этим объектам. Ровно как осуществляют контроль сроков и качества. Более того, у местной администрации регулярно хватает смелости (в отличие от ОНФ) писать жалобы в эти ведомства и требовать устранений нарушений.

Идем дальше. Покупка зданий и обустройство ФАПов – поле деятельности федеральных или областных органов власти, что муниципальные администрации по закону не имеют к ним отношения. Претензии к Выборгу сняты!

Похожие скамейки и детские площадки во дворах? Страшный монополизм? А ничего, что в России для исторических городов существуют требования по поддержанию единообразия внешнего вида городской среды, в том числе и дворовых территорий. А конкретные модели и образцы детских площадок выбираются по результатам совместного обсуждения с местными жителями, а иногда по их прямым просьбам.

Две-три минуты интервью, и ОНФ получил бы ответы на свои вопросы. Но перед командой "Города N", видимо, стояли другие цели. Они не захотели вникать в детали, уехали и даже не обещали вернуться. А двухминутный ролик по итогам поездки говорит сам за себя: смотрите, получайте удовольствие.

Реакция соцсетей: местные жители высмеяли видео, поддержал только блогер Алексей Соколов

Итак, активисты ОНФ попытались объяснить выборжанам, что в проблемах города виноваты кто угодно, кроме чиновников из Москвы и Петербурга. Что даже когда свою работу плохо делают Минкульт, Минздрав, люди губернатора или областные депутаты – ругать надо своих. Даром, что у них средств и полномочий – кот наплакал.

Поверили ли в это местные жители? Удивительно, но при всей любви выборжан покритиковать муниципальную администрацию… они встретили видео крайне негативно. Вот лишь некоторые комментарии.

Роман Иванов

Пусть лучше проверят фонд капремонта ,а то они какие-то мутные Петр Сергеев:

Все, что надо знать про эту историю - ОНФ всегда делает только показуху. Это же вторая "Единая Россия". Хотят оболванить население: не думайте о пенсиях, не думайте о коррупции в госдуме и олигархах. Все спихнут на мелкие города))) Айвэн Алексеев

Он даже текст выучить не может , видно же как глаза отводит и читает ) Фея Маленькая

Где отчет комиссии посмотреть?кого с поста убрали?кого наказали?где итог?

Даже в основной группе Всероссийского ОНФ видео за сутки получило всего 2 комментария от пользователей. Никакого скандала. Никакого интереса федеральных СМИ. Хотя заголовок про полмиллиарда тянул на расследование года.

Единственный, кто отнесся к визиту "Города N" в Выборг – местный блогер и начинающий политик Алексей Соколов. С его помощью мы узнали то, что не вошло в репортаж ОНФ и минутную нарезку Пятого канала. Оказывается, активисты в тот же день заезжали в новое здание администрации Селезневского поселения. Приехали, постояли на крыльце, заявили, что администрация приобрела объект по цене, завышенной в 6 раз: аж за 22 млн рублей. Что его настоящая стоимость по их анонимной экспертизе (она есть, но никому ее не покажем) – 3-4 млн рублей). И что эти данные обязательно должна проверить прокуратура, а также ФАС. И уехали. В официальные отчеты этот момент не попал, возможно, люди из ОНФ просто не были уверены в своих словах.

А Алексей Соколов зацепился именно за этот момент. Выложил фотографии ремонтируемого здания (администрация, дом культуры и творческие кружки въехали сюда полтора месяца назад) под видом разрухи и запостил все то же голословное утверждение. Сфотографировал мастерски: так, чтобы отремонтированные фрагменты и новые стеклопакеты в кадр не попали.

Его очень быстро подловили на этой манипуляции в комментариях. Чем возразил на это Алексей? Удалил саркастичный пост: видимо, не нашел, что ответить.

Да и в целом, по тону подписчиков понятно, что "сенсация" людей не впечатлила. Кто в здравом уме оценит в 3 млн рублей двухэтажный кирпичный объект с площадью в 560 квадратных метров (15 квартир-однушек) со своей парковкой и полноценным земельным наделом??? Поверхностный поиск в Гугле об аналогичных контрактах в других регионах выдает нам ценники от 15 до 80 млн рублей на схожие по конструкции объекты. Пшик, а не сенсация. И самое главное, что утверждение о необходимости дополнительной проверки со стороны прокуратуры и ФАС - крайне некомпетентно. Контракт на 22 млн рублей был проведен на основе официальной экспертизы, которую проверяли и депутаты, и прокуратура, и ФАС. Все согласования были получены, никто не нашел ни малейших признаков коррупции.

Тем более, что новое здание администрации и ДК для жителей Селезнево стало большим шагом вперед. По нашей информации, там могли бы располагаться сейчас алкоразливайка и известный сетевой магазин. Они были готовы купить объект (и вовсе не за 3 миллиона). Но вместо этого здание приобрели местные власти: теперь на первом этаже действует класс обучения для самых маленьких, в соседней аудитории репетирует команда КВН для людей с ограниченными возможностями, выше ребята занимаются в секции по боксу, здесь проходят общественные слушания. Активно благоустраивается территория, идет ремонт аудиторий: это нравится всем, кроме ОНФ и Алексея Соколова. Про ремонт, благоустройство и действующий ДК в своих репортажах они почему-то умолчали. Даже не подошли к местным жителям с вопросом: как вам новый объект?

Их право. Возможно, в действиях Алексея Соколова, который совсем недавно пытался стать муниципальным депутатом, есть своя логика. Россия знает десятки примеров, когда начинающие политики после попытки уйти в оппозицию обращались к "Общероссийскому народному фронту" за медийной поддержкой, перековывались в системных активистов и достойных единороссов. Это действительно эффективный карьерный лифт для начинающих политиков, вот только нужно ли такое начало самому Алексею? В Москве или Питере ни один уважающий себя оппозиционер на расстояние пушечного выстрела ни приблизится к совместной работе с ОНФ. Это же значит напрямую расписаться в работе "на систему". Слишком непредусмотрительно.

Что это было? Зачем это ОНФ?

Можно сколько угодно искать теории заговора и предполагать. Что перед ОНФ поставлена задача создать видимость борьбы с коррупцией, что где-то наверху недовольны ростом популярности интернет-расследований от оппозиции – и возникла необходимость в таком "медиа-спойлере". Может быть на фоне падения доверия к Правительству и Госдуме негатив населения, которое живет не так уж сладко, решили перенаправить в адрес органов местного самоуправления. Не будем гадать.

Факт остается фактом. Перед нами не самый удачный журналистский проект, состоящий из смысловых ляпов и ошибок. Поживет год-другой, его создатели пойдут на повышение, из борцов с коррупцией вырастут в обычных российских чиновников, все мы забудем этот визит в Выборг как недоразумение. Хотя именно в этом древнем городе схема "Города N", как нам кажется, показала свою несостоятельность.

Почему? Возможно, потому что Выборг – не город-ноунейм и не городу ноунеймов. Местные жители сами умеют и спорить, и конструктивно общаться со своей властью. В местных соцсетях иногда появляются простые посты в которых больше человеческой правды и реальных народных проблем, чем во всем пресс-туре от ОНФ.

Интересно, кстати, на чьи деньги было все это организовано? Ведь привезти, накормить журналистов, снять и смонтировать видео – это приличные затраты. Но это, ребята, повод для совсем другого расследования.

Фото: ОНФ-ВКонтакте, "Город N", социальные сети, Piter.TV



