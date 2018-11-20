Как бизнесу "выжить" в 2019 году? Практические советы

Три острые проблемы малого бизнеса: налоги, спрос и развитие.

"Альфа-Банк" проводил опрос среди бизнесменов: было опрошено примерно 4 200 клиентов. Около 35% бизнесменов заявили, что если за 1-3 года ситуация с законодательством не поменяется, то они ликвидируют свой бизнес.

Согласно этому исследованию, 85% предпринимателей уверены, что экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса. Более половины опрошенных — 65% — думают, что ситуация в экономике в ближайшие полгода станет только хуже. Это связано в первую очередь с грядущим ростом ставки НДС с 18 до 20%, ослаблением рубля и ускорением инфляции. Все эти факторы в первую очередь повлияют на сокращение покупательной способности, а именно этого опасаются представители малого и среднего бизнеса.

По-прежнему самой большой проблемой для развития любого бизнеса предприниматели назвали высокие налоги: с этим согласилась половина всех опрошенных. Более трети опрошенных уверены, что не менее важной проблемой является недостаток финансовых средств для развития бизнеса. В свою очередь, нехватка денег связана с довольно высокой налоговой нагрузкой бизнеса и инфляционными ожиданиями. Бизнесмены, не стоит сейчас бежать за досками и начинать заколачивать окна офиса, есть возможность "выжить". Например, можно уменьшить расходы, путем законного снижения налоговой нагрузки, включая снижение НДС, налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов. В том числе, через правильное дробление бизнеса!

На данный момент налоговая инспекция всячески пытается напугать бухгалтеров компаний, что какие бы способы не внедряли компании, налоговики все равно доначислят, оштрафуют и разорят! Не паникуйте, пока не все лазейки перекрыты! Существуют ещё законные способы оптимизации налогов, обеспечения безопасности активов, получения наличности. И при грамотном подходе можно дробить бизнес в целях оптимизации.

Вы, бизнесмен, сможете себя защищать. Даже если Вы занимаетесь обналом, несмотря на жесткие федеральные законы, не надо впадать в апатию: поверьте, решения есть и их не мало!

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Фото: организатор Business Life