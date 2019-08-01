Как Бальный клуб "Фаворит Выборг" покорил сердца выборжан

В Выборге уже несколько лет существует свое городское бальное общество "Фаворит Выборг". Дружный коллектив единомышленников посвящает вечера изучению хореографии XIX-XX веков и истории России. Своей целью участники общества видят продолжение трехсотлетних бальных традиций. Съемочная группа Piter.TV посетила танцоров и узнала, как в Выборге вновь стали популярны балы.

Мы возрождаем эти традиции и прекрасно танцуем. Радуем своим творчеством горожан и гостей города Выборг Алла Васильева, председатель Выборгского бального общества

В этом году бальное общество "Фаворит-Выборг" отметило пятилетие. Общество появилось по инициативе Аллы Васильевой при поддержке председателя общественного объединения, увлекающегося историей России.

Он выдвинул предложение организовать в Выборге, может быть коллектив, может быть общество, которое бы занималось изучением русской культуры, организацией различных культурных мероприятий. Мы в то время еще не были организованы, танцевали иногда и не так красиво как сейчас. Нам, конечно, это предложение очень пришлось по душе. И вот с тех пор мы танцуем Алла Васильева, председатель Выборгского бального общества

Главной гордостью бального общества являются сами люди. Некоторые из них впервые начали танцевать в 50 лет, но вкладывают в бальные танцы все силы.

Ты вспомни, как ты рассказывал мне, как ты зажигал на дискотеках, а потом негде было свои способности проявить. Пришли сюда, ничего не знали. С каждого занятия, с каждой тренировки приходили и языки на плече Наталья и Сергей, участники бального общества "Фаворит-Выборг"

Выучить танцы времен Петра I приезжают даже иностранцы. Хейкки Хеймала живет в соседней Финляндии, но при этом каждую неделю приезжает на репетиции. Он удачно влился в коллектив, и посещает занятия уже два года. "Фаворит Выборг" также проводит мастер-классы для всех желающих.

Я считаю, что это наша самая большая гордость, что мы открываем в людях сокрытый потенциал. Они в себе обнаруживают такие возможности, которые, я так думаю, никогда бы в жизни в себе не нашли. Но благодаря нашему бальному обществу это произошло Васильева Алла Алексеева, председатель Выборгского бального общества

Многие после одного занятия становятся постоянными членами бального общества

Для женщины, конечно, занятия в Выборгском бальном обществе и вообще танцами – это очень прекрасно. И танцы именно такие элегантные, очень много классических вальсов. Я рада и счастлива, что Бог меня привел в Выборгское бальное общество. У меня появилось очень много друзей, люди действительно, добрые и отзывчивые Татьяна, участница бального общества "Фаворит Выборг"

Общественное объединение "Фаворит Выборг" занимает активную позицию в жизни города. Танцевальный коллектив регулярно радует жителей Выборга своими яркими выступлениями.

Видео, фото: Piter.TV