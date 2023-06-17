Кадыров заявил, что поддержка фонда Халифа позволила создать 1,3 тыс. рабочих мест в Чечне

Глава Чечни рассказал о реализуемых проектах в сфере поддержки предпринимательства.

Работа представителей Фонда Халифа (ОАЭ) позволила реализовать в российскому региону более 420 проектов и создать свыше 1,3 тысяч рабочих мест. Об этом в собственном Telegram-канале сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом чиновник рассказал по результатам встречи с представителями головного офиса фонда.

Обсудили большую пользу, которую приносят населению республики реализуемые фондами программы по поддержке малого и среднего предпринимательства. С начала своей деятельности Фонд имени Шейха Зайеда содействовал реализации более 420 проектов, что позволило создать свыше 1 300 новых рабочих мест. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Чиновник заметил, что дочерней организацией Фонда Халифа является Фонд имени Шейха Зайеда. Специалисты предоставляют поддержку жителям региона в возрасте от 18 до 60 лет в создании и развитии своего бизнеса. Помощь включает в себя финансирование на создание нового и развитие действующего бизнеса, а также обучение и консультации в сфере предпринимательства.

Кадыров рассказал о работе по выявлению диверсантов в зоне спецоперации.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95