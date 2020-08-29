При проведении спецмероприятий в населенных пунктах бойцы обнаруживают боеприпасы и провизии войск противника.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о работе по выявлению диверсантов в зоне спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров опубликовал видео, на котором подразделение под командованием начальника отдела МВД по Курчалоевскому району Рустама Агуева выслеживает украинские диверсионно-разведывательные группы. По его словам, при проведении спецмероприятий в населенных пунктах, частных домовладениях и на прилегающих территориях бойцы обнаруживают боеприпасы и провизии войск противника. Глава Чечни отметил, что "теперь это будет служить российским воинам".

Ранее Кадыров раскрыл, что Россия готова применить против ВСУ.

Видео: Telegram / Kadyrov_95