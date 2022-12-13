Кадыров раскрыл, что Россия готова применить против ВСУ

Глава Чечни назвал преимущества танка Т-72.

Глава российского региона Рамзан Кадыров назвал американские танки Abrams детской педальной машинкой по сравнению с модернизированным отечественными тяжелыми боевыми машинами Т-72. Глава Чечни пояснил, то в обновленной версии появилась камера заднего хода, которая позволяет экипажу следить за тем, чтобы не задавить случайно никого из своих или наоборот, раздавить противника в случае такой необходимости. Чиновник пояснил, что Т-72 превосходит по своей мощи и характеристикам западную технику, а также по параметрам удобства и защищенности. В Telegram-канале эксперт пояснил, что за счет этих танков будет происходить денацификация Украины и "въезд в Киев", а попутно военные смогут "раскылыватьАбрамсы как орешки".

Абрамсы? Хех! Вот настоящая мощь! Модернизированный Т-72! Усовершенствованный, улучшенный! С комфортом и удобством Майбаха. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров рассказал, как спецназ "Ахмат" вышел из окружения у Белогоровки.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95