Кадыров рассказал, как спецназ "Ахмат" вышел из окружения у Белогоровки

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как бойцы спецназа "Ахмат" вышли из окружения у Белогоровки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кадыров прикрепил к посту видеозапись с бойцами подразделения, которые пять дней отражали атаки украинских войск. Глава республики назвал действия российских военнослужащих примером. Он указал, что бойцы умело использовали боеприпасы, ликвидировали противников и не теряли выгодного положения.
Ранее Кадыров заявил, что в чеченском Гудермесе в бою с правоохранителями ликвидированы два боевика.
Видео: Telegram / Kadyrov_95
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