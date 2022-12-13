Кадыров рассказал, как спецназ "Ахмат" вышел из окружения у Белогоровки

Он указал, что бойцы умело использовали боеприпасы, ликвидировали противников и не теряли выгодного положения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как бойцы спецназа "Ахмат" вышли из окружения у Белогоровки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров прикрепил к посту видеозапись с бойцами подразделения, которые пять дней отражали атаки украинских войск. Глава республики назвал действия российских военнослужащих примером. Он указал, что бойцы умело использовали боеприпасы, ликвидировали противников и не теряли выгодного положения.

Ранее Кадыров заявил, что в чеченском Гудермесе в бою с правоохранителями ликвидированы два боевика.

Видео: Telegram / Kadyrov_95