Кадыров: в чеченском Гудермесе в бою с правоохранителями ликвидированы два боевика

В Чечне рассказали о проведении силовой операции в отношении преступников.

На территории российского региона были ликвидированы две боевика. Об этом сообщил в собственном Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Чиновник пояснил, что "шайтаны" погибли после открытия ответного огня в частном секторе города Гудермес. Силовые структуры сначала блокировали злоумышленников блокировали и предложили им сдаться. Никто из оперативников не пострадал.

Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Эксперт пояснил, что местоположение преступников было установлено правоохранительными органами в рамках отработки оперативной информации. Рамзан Кадыров попросил СМИ и жителей региона не распространять слухи о том, что ликвидирована только часть террористической группировки. На самом деле, по сведениям от главы Чечни, город продолжает жить спокойно, так как преступники выявлены и обезврежены.

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Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95