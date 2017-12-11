Дрифтовавшему у здания Биржи лихачу грозит лишение прав

Сотрудники ГИБДД по Василеостровскому району завели административное дело на лихача, устроившего дрифт около здания Биржи. Также он получил протокол за уклонение от наказания.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Санкт-Петербурга возбудили административное дело против водителя, который устроил дрифт около здания Биржи. 20-летнему парню придется отвечать за выезд на встречную полосу.

Инспекторы выяснили, кто сидел за рулем машины. Оказалось, что иномаркой управлял житель Красноярского края. Оказалось, что у него уже больше 35 нарушений правил дорожного движения. А некоторый из штрафов были не оплачены. Поэтому молодой человек получил дополнительный протокол за уклонение от исполнения административного наказания.

Дело водителя передали в суд. Нарушителю грозит наказание от наложения штрафа до лишения права управлением транспортным средством.

Видео: Instagram / levkakrsk