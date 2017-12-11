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Дрифтовавшему у здания Биржи лихачу грозит лишение прав

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Сотрудники ГИБДД по Василеостровскому району завели административное дело на лихача, устроившего дрифт около здания Биржи. Также он получил протокол за уклонение от наказания.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Санкт-Петербурга возбудили административное дело против водителя, который устроил дрифт около здания Биржи. 20-летнему парню придется отвечать за выезд на встречную полосу.

Инспекторы выяснили, кто сидел за рулем машины. Оказалось, что иномаркой управлял житель Красноярского края. Оказалось, что у него уже больше 35 нарушений правил дорожного движения. А некоторый из штрафов были не оплачены. Поэтому молодой человек получил дополнительный протокол за уклонение от исполнения административного наказания.

Дело водителя передали в суд. Нарушителю грозит наказание от наложения штрафа до лишения права управлением транспортным средством.

Видео: Instagram / levkakrsk

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Теги: дрифт у биржи
Категории: Картина дня Новости СПб Происшествия

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