Земле грозит столкновение с метеоритом диаметром 40 метров

К Земле приближается огромный метеорит, который может столкнуться с планетой 12 октября 2017 года.

Ученые прогнозируют приближение к Земле астероида 2012 TC4 уже 12 октября 2017 года. По данным исследователей, диаметр объекта достигает 40 метров, а его скорость достаточно высокая. По расчетам, возможно даже столкновение, которое приведет к страшным последствиям. В первую очередь глобально поменяется климат, а после грозит гибель всего живого на планете Земля.

Отметим, что к Земле приближается астероид в два раза больше того, что упал в Челябинске в 2013 году. "2012 ТС4" - такое название получило космическое тело еще в 2012 году, именно тогда его заметили специалисты. Также ученые утверждают, что вероятность столкновения метеорита с Землей есть, но очень маленькая.

Напомним, упавший в 2013 году Челябинский метеорит в ширине составлял около 20 метров. На тот момент пострадало около 1500 человек, а ударной волной повредило более семи тысяч зданий. Также известно, что космическое тело вошло в атмосферу со скоростью 15-20 километров в час. Движение фрагментов с большой скоростью вызвало мощное свечение и сильную ударную волну.

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