К 75-летию прорыва блокады: историк из Петербурга представил 3 книги, посвященные ленинградской победе

В Петербурге ко Дню снятия блокады вышел трехтомник о жизни осажденного города-героя.

К памятной дате 75-летнего прорыва блокады Ленинграда в Петербурге выпустили ограниченный тираж нового трехтомного издания "Ленинград в борьбе за выживание в блокаде" Геннадия Соболева.

Когда началась блокада, автору книг было 7 лет. Многие описанные события Геннадий помнит лично.

"В книге сделана попытка показать, как Ленинград, город фронта, жил в это время во взаимодействии голода и фронта, какие были основные события, какие были факторы смертности и выживания", - отметил Геннадий Соболев.

Документы, которые имели отношение к блокаде, находились под жесткой цензурой с военного времени и лишь к XXI веку историки получили к ним доступ и разрешение на публикацию.

"Появились такие материалы, без которых мне было бы не закончить книгу", – рассказывает Геннадий Соболев и ссылается в трехтомнике на многих своих студентов, которые работали с теми же документами в одних архивах.

"Ленинград в борьбе за выживание в блокаде" – это история города-фронта без художественных авторских рассуждений, но с точностью подобранными цитатами из дневников ленинградцев, писем бойцов из фронтовых окопов, переписки военачальников. Многие дневники ленинградцев публикуются впервые – они хранились в семьях и архивах, что-то обнаружили в конфискованных вещах «антисоветчиков» (дневники служили вещественными доказательствами, а теперь оказались историческими документами).

Официальная презентация, где можно будет приобрести книгу, пройдет в филиале Государственного музея истории Петербурга "Монумент героическим защитникам Ленинграда" 27 января.

Фото: Федеральное Агентство Новостей