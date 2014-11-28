К 2030 году в России выдачу ипотеки планируется увеличить до 2,3 млн кредитов

В последние годы показатель составляет 1,3 – 1,8 млн кредитов.

В России ежегодную выдачу ипотеки планируется к 2030 году увеличить до 2,3 млн займов. В последние годы данный показатель составляет 1,3 – 1,8 млн выданных кредитов в год. Об этом сообщается на сайте Минстроя.

В результате реализации стратегии к 2030 году будет обеспечена выдача не менее 2,3 млн кредитов ежегодно, в том числе не менее 30% на новостройки, - говорится в проекте "Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года".

Отмечается, что это позволит запустить проекты строительства многоквартирного жилья объемом не менее 35 млн квадратных метров.

Для достижения этой цели планируется механизм приобретения жилья развивать в том числе через накопительные жилищные счета, а также предоставлять отдельным категориям россиян жилье в рассрочку. В документе отмечается, что для жителей расселяемых аварийных домой планируется запустить льготную ипотечную программу.

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