KFC BATTLE FEST в Санкт-Петербурге

Главный хэдлайнер - рэпер Баста.

В субботу, 25 мая, в парке 300-летия Петербурга пройдет KFC BATTLE FEST - самый яркий микс, уличных видов спорта, современного творчества и популярной музыки. В этом году главным хэдлайнером фестиаля выступит Баста.

"Хрустящая курочка" объединит тысячи активных юношей и девушек на одной площадке. Среди наставников проекта – Баста, Тимофей Мозгов и Мари Сенн.

KFC BATTLE — международный молодежный проект для активных и амбициозных людей из России,Казахстана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Украины, Кыргызстана и Грузии. Фестиваль охватывает все трендовые направления спорта и творчества. В 2019 году гости примут участие в таких видах спорта, как футбол, стритбол и киберспорт. Кроме того, на KFC BATTLE гости могут попробовать свои силы в пении, рэпе, танцах, блогинге, фото и кулинарии.

Также площадка фестиваля превратится в одно большое интерактивное пространство. Здесь состоится квест, за прохождение которого можно получить подарки. На фестивале будут работать яркие и интересные площадки от партнеров проекта.

Проект дает молодежи шанс сделать первый шаг в успешное будущее и организует масштабные фестивали музыки и спорта.

Вход свободный.