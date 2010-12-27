Разводку Ладожского моста на "Коле" перенесли из-за жары

По правилам мост можно разводить при температуре наружного воздуха не более +25 градусов.

Жаркая погода изменила график развода Ладожского моста расположенного на трассе Р-21 "Кола". Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В ведомстве сообщили, что мост разведут 6 июня с 10:00 до 10:45. В это время по реке проплывет яхта "Lady Dana 44".

Напомним, что ранее в ФКУ планировали развести мост 5 июня с 15:00 до 15:45. Однако в это день в Ленинградской области ожидается до +30 градусов тепла. По правилам мост можно разводить при температуре наружного воздуха не более +25 градусов.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".