Спасательная операция в штате Махараштра продолжается.

Из-под завалов здания в Индии спасли порядка 60 человек. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала NDTV. В СМИ напомнили, что в понедельник 24 августа в штате Махараштра обрушился пятиэтажный жилой дом. Инцидент произошел в округе Райгад в 200 км от мегаполиса Мумбаи. На данный момент известно, что около 15 человек получили травмы и ранения. По меньшей мере один человек погиб.

Индийские спасатели продолжают спасательную операцию на месте инцидента. По данным специалистов, под завалами здания могут находиться еще около 25 человек. Ранее информационное агентство ANI сообщило о том, что под обломками дома могут находиться до 200 жителей.

Согласно предварительной информации причиной обрушения стали продолжающиеся муссонные ливни. Они начались в начале августа.

На востоке Индии четыре человека погибли от ударов током.