В пожаре в Невском районе погибло десять кошек

Возгорание случилось в квартире дома номер 42 по Караваевской улице

Во вторник, 28 мая, в Невском районе Петербурга в жилом доме случился пожар. Об этом сообщает "78.ру".

По информации издания, возгорание случилось в квартире дома номер 42 по Караваевской улице. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь, который охватил кухню площадью 12 метров.

Известно, что в квартире проживала женщина и около 20 кошек. Хозяйку животных госпитализировали в больницу, где ее состояние оценили как удовлетворительное. Пушистым повезло меньше. МЧС удалось спасти только половину животных.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: Piter.TV