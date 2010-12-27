В Пушкинском районе из частного дома владелицы турфирмы воры вынесли полмиллиона рублей

Под Пушкином грабители обогатились на полмиллиона рублей во время отсутствия хозяев.

В поселке Александровская Пушкинского района 4 декабря обокрали частный дом. Хозяев не было всего полчаса, но этого времени хватило преступникам, чтобы вынести дорогие украшения и технику.

По сообщению от пострадавших, у них пропали золотые часы, золотое кольцо стоимостью 240 тысяч рублей, два планшета. Инцидент произошел на 2-ой линии поселка в период с 8.45 до 9.15 утра. Известно, что воры забрались в дом через разбитое окно.

В обще сумме злоумышленники забрали у семьи полмиллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу имущества.