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В Пушкинском районе из частного дома владелицы турфирмы воры вынесли полмиллиона рублей
Сегодня, 9:20
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lesjasap
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В Пушкинском районе из частного дома владелицы турфирмы воры вынесли полмиллиона рублей

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Под Пушкином грабители обогатились на полмиллиона рублей во время отсутствия хозяев.

В поселке Александровская Пушкинского района 4 декабря обокрали частный дом. Хозяев не было всего полчаса, но этого времени хватило преступникам, чтобы вынести дорогие украшения и технику. 
 
По сообщению от пострадавших, у них пропали золотые часы, золотое кольцо стоимостью 240 тысяч рублей, два планшета. Инцидент произошел на 2-ой линии поселка в период с 8.45 до 9.15 утра. Известно, что воры забрались в дом через разбитое окно. 
 
В обще сумме злоумышленники забрали у семьи полмиллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу имущества.
Теги: кража , поселок александровская , пушкин , пушкинский район
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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