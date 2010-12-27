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Новый ежедневный авиарейс свяжет Пулково и Лондон
Сегодня, 16:59
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Butenko
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Новый ежедневный авиарейс свяжет Пулково и Лондон

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Еще один воздушный рейс соединил Россию и Британию.

Авиакомпания "Россия" запустила первый рейс, который соединит петербургский аэропорт "Пулково" и лондонский "Гатвик". Об этом сообщает пресс-служба "Воздушных Ворот Северной Столицы".

Известно, что рейс будет выполняться ежедневно на современных самолетах Airbus A320: Поводом для запуска нового направления стала востребованность Великобритании у российских туристов и бизнеса. Оба рейса будут дневными. Ежедневные вылеты из Петербурга запланированы на 14.30, вылет из Лондона - на 17.10.

Ранее между Петербургом и Лондоном существовал только один прямой рейс. Он связывал "Пулково" с популярным аэропортом "Хитроу".

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Категории: Новости СПб

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