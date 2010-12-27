Поезд Москва - Петербург опаздывает на час из-за поломки в Московской области

Поезд сообщением Москва - Петербург задерживается на час.

10 ноября скоростной поезд Москва – Санкт-Петербург прекратил движение под Клином (Московская область) из-за технических неисправностей. Сообщается, что "Невский экспресс" прибудет в Петербург с опозданием как минимум на час.

Пассажиры рассказывают, что на данном поезде едет рок-группа, которая опаздывает на концерт. Судя по всему, концерт музыкантов сорвется окончательно.

В пресс-службе ОЖД сообщили, что в настоящее время задерживается единственный поезд. Отметим, состав 748А выехал из Москвы в 13.50 и должен был прибыть в Петербург в 17.55.