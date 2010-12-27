Петербуржец получил посылку на почте с 16 кг психостимулятора

Петербуржец заказывал запрещенные вещества, вызываемые зависимость через интернет-магазин.

Расследование уголовного дела о наркотиках в отношении петербуржца привело к добавлению еще одной статьи. Перебирая почтовые посылки доставленные на имя обвиняемого, следователи нашли в них психостимуляторы.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что посылки с зависимым веществом приходили на имя 47-летнего местного жителя. Он был задержан полицейскими на улице Спирина. В тот вечер мужчина отправился с пятикилограммовой канистрой наркотического вещества, за что получил уголовное дело о незаконном хранении и хищении либо вымогательстве наркотиков.

Позже, изучив интернет-заказы задержанного следователи добавили статью за контрабанду наркотических веществ. По их версии, на имя мужчины из сопредельного государства в Европе по почте приходили канистры с содержащей психотроп жидкостью.

Отмечается, что в сумме было изъято 16 килограммов психостимулятора. По предварительной версии, мужчина заказывал запрещенные вещества для продажи. В настоящее время петербуржец находится под арестом. Максимально срок лишения свободы, который он может получить - 20 лет.