Видео: Иван Ургант расколол лед у Мариинского театра

Шоумен бросил силы на очистку центра Северной столицы от наледи на тротуарах.

Популярный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант пытался расчистить снег и наледь в Петербурге. В руках у молодого человека очевидцы увидели лом. Уборку Ургант выложил на собственном аккаунте в Instagram, снабдив пост измененным стихотворением на музыку песни "Видение" Максима Леонидова. Местные жители рассказали, что видели убирающуюся звезду около Мариинского театра.

Напомним, что накануне отец артиста, Андрей Ургант, травмировался, когда вышел на улицу города на Неве. Теперь ему приходится выступать на сцене с гипсом и передвигаться при помощи костыля.

Фото и видео: Instagram/Иван Ургант