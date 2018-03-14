Итальянцы скандируют кричалки рядом с "Уэмбли" перед матчем Евро-2020

В данный момент их сборная сражается за выход в финал главного международного турнира города.

Сегодня, 6 июля, на английском стадионе "Уэмбли" сборная Испании и Италии разыгрывают путевку в финал Евро-2020. Из-за ковидных ограничений на арену смогли попасть далеко не все итальянские фанаты, но это не помешало им организовать сильную поддержку своим футболистам прямо у арены.

В сети опубликовано множество роликов у территории "Уэмбли", где огромное количество людей в форме Скуадра Адзурры (прозвище сборной Италии - прим.ред.) громко поют песни и скандирую футбольные кричалки.

"Какая атмосфера сегодня за пределами Уэмбли!!!!", - написал в описании один из авторов ролика.

Напомним, что победитель этого матча 11 июня сыграет в финале против кого-то из пары "Англия-Дания", которые сыграют свой полуфинал 7 июня.

Видео: ultramaniatics / Instagram