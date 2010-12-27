Историческую карету на 1-й Советской забросали мусором

Мемориал установили весной в честь первого наименования улицы - Каретная.

Историческая карета на 1-й Советской улице вновь стала мусорным ведром. Об этом сообщили очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП".

Местные жители самостоятельно очистили памятник от мусора, но заявили, что заниматься этим постоянно не будут, и предложили установить неподалеку несколько урн.

Памятник карете на 1-й Советской улице в Петербурге был установлен в мае этого года. Его создали в честь первого наименования улицы - Каретная.

Отметим, что в начале октября памятник уже забрасывали мусором, однако быстро очистили из-за возмущения петербуржцев.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП