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Историческую карету на 1-й Советской забросали мусором
Вчера, 21:00
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TretyakovaS
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Историческую карету на 1-й Советской забросали мусором

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Мемориал установили весной в честь первого наименования улицы - Каретная.

Историческая карета на 1-й Советской улице вновь стала мусорным ведром. Об этом сообщили очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП". 

Местные жители самостоятельно очистили памятник от мусора, но заявили, что заниматься этим постоянно не будут, и предложили установить неподалеку несколько урн. 

Памятник карете на 1-й Советской улице в Петербурге был установлен в мае этого года. Его создали в честь первого наименования улицы - Каретная.

Отметим, что в начале октября памятник уже забрасывали мусором, однако быстро очистили из-за возмущения петербуржцев. 

Фото: Признавашки ДТП и ЧП

Теги: историческая карета , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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