Исследование показало, что вакцина Pfizer повышает риск возникновения болезней сердца

Ученые сравнивали вероятность возникновения конкретного заболевания у вакцинированных и невакцинированных людей.

Вакцина от коронавируса компаний Pfizer Inc и BioNTech SE повышает вероятность возникновения болезней сердца. Речь идет в частности про миокардит. Однако среди зараженных коронавирусом этот риск еще выше. Статья была опубликована в журнале New England Journal of Medicine.

Израильские и американские ученые провели исследование с целью определить степень безопасности вакцины BNT162b2 mRNA компаний Pfizer/BioNTech. Опирались они на данные крупнейшей медицинской организации Израиля Clalit Health Services. Исследователи сравнивали риск возникновения конкретного заболевани у вакцинированных и невакцинированных людей. Проводили исследование также среди переболевших и не переболевших коронавирусом.

Стало также известно, что вакцина повышает риск аппендицита, опоясывающего герпеса, аритмии, инфаркта миокарда и некоторых других заболеваний.

Фото: pixabay