На Ладоге стартовали испытания ракетного корабля "Ураган"

На Ладоге начались заводские испытания головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Ураган". Корабль будет оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия "Калибр".

На Ладоге стартовали заводские испытания головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Ураган". Корабль будет оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия "Калибр". Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на "Телеканал 360".

Корабль был построен на судостроительном заводе "Пелла" в Петербурге. Во время ходовых испытаний военные проверят как работают системы жизнеобеспечения корабля. Если результат будет успешным, "Ураган" войдет в состав Балтийского флота.

В Минестерстве обороны "Телеканалу 360" сообщили:

"Планируется, что серия из 6 малых ракетных кораблей проекта 22800, построенная на предприятии "Пелла", поступит на вооружение надводных сил Балтийского флота в период до 2021 года".

Справка: Малый ракетный корабль "Ураган" обладает водоизмещением около 800 тонн, а скорость хода превышает 30 узлов (приравнивается примерно к 55,5 километрам в час). Корабль способен выполнять задачи как в морской зоне, так и на удалении от баз около 3000 миль. Также на "Урагане" есть энергетическая установка на базе трёх дизельных двигателей М-507Д-1 и трёх дизель-генераторов ДГАС-315 отечественного производства.

Видео: Instagram/zvezdanews