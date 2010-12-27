Искусствовед Григорий Катаев прочтет в Выборге лекцию о моде в кино сталинской эпохи

Межпоселенческая библиотека Выборгского района приглашает на лекцию "Модное кино для Сталина".

В Выборг с открытой лекцией приедет искусствовед из Петербурга Григорий Катаев. 23 мая он прочтет лекцию "Модное кино для Сталина" в стенах библиотеки на Пионерской улице. Информацию об этом Piter.TV сообщили представители Межпоселенческой библиотеки Выборгского района.

Мероприятие начнется в 18.00, вход на лекцию свободный. В своем выступлении магистр дизайна из Северной столице расскажет об эстетике кино сталинской эпохи. В частности, гости вечера узнают, как формировалась мода на костюмы первых звезд отечественного кино, как выбирали себе наряды Любовь Орлова и ее коллеги, а также, почему экранная эстетика заменила целую индустрию моды в СССР.

Узнать подробности можно на сайте и в соцсетях Межпоселенческой библиотеки Выборгского района.