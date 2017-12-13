Дважды мама: Елена Исинбаева родила сына

Елена Исинбаева стала второй раз мамой. На этот раз у спортсменки родился сын.

В день всех влюбленных, 14 февраля Елена Исинбаева, российская прыгунья с шестом и двукратная олимпийская чемпионка опубликовала в своем Instagram радостную новость о том, что родила второго ребенка - сына. Имя новорожденного пока неизвестно.

Доброе утро друзья! Спешу поделится с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать желаю, удачи!!! Елена Исинбаева

Елена Исимбаева фото

Подписчики спортсменки активно поздравляют с рождением малыша: "Леночка, поздравляем вашу семью с рождением сыночка!Сладкого вам молочка, спокойных ночей, крепкого здоровья!, а маме скорейшего восстановления!", "Елена, очень рады за вас! Дети-это огромное счастье!", "Поздравляю, Елена Гаджиевна! Дети - это счастье! Будьте здоровы со своим новорожденным малышом!".

Напомним, что Елена Исинбаева впервые стала мамой в 2014 году, тогда на свет появилась дочь Ева. Отец девочки - копьеметатель из Волгограда - Никита Петинов.

Фото: Instagram - isinbaevayelena, "ВК" - Елена Исинбаева

