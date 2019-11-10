Iron Maiden приедут с концертом в Петербург

Последний раз музыканты посещали Северную столицу семь лет назад.

Знаменитая британская хеви-метал-группа Iron Maiden даст два концерта в России. Музыканты отыграют шоу в рамках мирового тура Legacy of the Beast

Согласно пресс-релизу, 30 июня 2020 года Iron Maide выступят в Ледовом Дворце в в Санкт-Петербурге, а 2 июля - на московской "ВТБ Арене". Билеты поступят в продажу 12 ноября.

Последний раз артисты посещали Москву четыре года, а Санкт-Петербурга - семь лет. Iron Maiden признались, что очень гордятся своим шоу, которое базируется на их мобильной игре. В ней маскот Эдди путешествует сквозь различные миры вселенной Maiden.

Видео: YouTube/Iron Maiden