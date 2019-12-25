Инвестиции в IT – опыт Якутии: в прямом эфире Piter.TV

Прямая трансляция очередной встречи и открытой дискуссии в рамках проекта "Цифровой алмаз" от Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС.

Как в Якутии создали аналог легендарной "Кремниевой долины"? Как понятие "цифровой единорог" в России трансформировалось в "цифрового бизона"? В чем Ноу-хау якутских инвесторов, и почему опцион работает лучше гранта? Об этом, а также об опыте якутских инвесторов и IT-разработчиков в новой дискуссии в рамках проекта "Цифровой алмаз". Канал Piter.TV по традиции покажет образовательное мероприятие от Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС в прямом эфире в разделе "Наши трансляции".

В субботу, 2 мая, приглашаем на встречу с Василием Ефимовым, генеральным директором венчурной компании "Якутия", Станиславом Триерсом, ментором бизнес-акселератора "Б8", Таисией Тарабукиной, основателем стартапа SmartBook и Петром Неустроевым, директором компании Jewa AI.

Вы наверняка слышали о новом фильме Ю. Дудя о Кремниевой долине и стартаперах из России, сколотивших капитал в Америке. Мы сняли серию материалов и фильм о "цифровой долине" в заснеженной Якутии за долго до того, как это стало мейнстримом. Приглашаем вас присоединиться к онлайн-встрече с людьми, которым не нужны пальмы, чтобы поднимать стартапы и растить компании-единороги. организаторы мероприятия

Ранее мы показывали в прямом эфире онлайн-встречу программным директором проекта "Стартап экспедиция-2019" Татьяной Бравиной и советником Агентства по информатизации и связи Камчатского края Григорием Бондаренко. Выпуск "Дальний Восток – клондайк стартапов" в записи также доступен в разделе "Наши трансляции".