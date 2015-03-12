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Иллюзионное шоу "Секрет"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Иллюзионное шоу "Секрет"

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Возрастное ограничение: 6+.

Контроль над разумом, управление сознанием и чтение мыслей всегда притягивали внимание людей и вызывали желание понять, как подобное возможно. 13 августа финалист телепроекта "Удиви Меня", видеоблогер, ведущий рубрики "Фокус-группа" в "Утро на Пятом" Александр Муратаев впервые продемонстрирует возможности совершенно новой психологической иллюзии. Каждый зритель станет свидетелем и участником уникального магического эксперимента, в котором контроль над разумом и манипулирование мыслями заставят поверить в чудо.

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная, 27

Фото: ВКонтакте / Иллюзионное шоу "Секрет" Александра Муратаева

Теги: александр муратаев, иллюзионное шоу, фокусы
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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