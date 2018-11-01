Игорь Тимашков: "Основная проблема высшего образования – оторванность от задач экономики и промышленности"

Фонд развития СПБГЭУ помогает налаживать контакты между предприятиями, учеными, студентами.

По случаю 10-летия со дня своего образования представительство Государственной корпорации "Ростех" в Санкт-Петербурге совместно с Санкт-Петербургским региональным отделением Союза машиностроителей России проводит 31 октября-1 ноября Северо-Западный промышленный форум.

Одним из спикеров стал Игорь Тимашков, председатель Фонда развития СПБГЭУ

Я представляю фонд развития экономического университета, организация создана 5 лет назад, мы занимаемся организацией грантов на внебюджетные деньги, на деньги спонсоров, на деньги крупных промышленных предприятий, которые используются нашими учеными для сращивания экономических моделей, решения экономических проблем для промышленных предприятий. Основная проблема высшего образования – оторванность от задач экономики, от задач промышленности. Поэтому основной целью фонда является налаживание этих контактов, использование потенциала науки, высшего образования для промышленности РФ. Игорь Тимашков, председатель Фонда развития СПБГЭУ

Фонд развития экономического университета финансирует различные проекты, связанные со стратегическим планированием, с разработкой экономики здравоохранения, с вопросами международного позиционирования. Желающих получить финансовую поддержку всегда было и есть очень много, поэтому фонд отбирает проекты по высоким, международным стандартам. Помощь оказывается не только студентам и аспирантам, но и молодым ученым. Главным инвестором Фонда развития СПБГЭУ является "Газпром".

Фото и видео: Piter.TV