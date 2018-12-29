Игорь Дивинский рассказал о реконструкции Апраксиного двора

По мнению эксперта, объект преобразится в "жемчужину Петербурга".

Первый заместитель главы комитета по финансовому рынку Государственной думы Игорь Дивинский заявил, что бумажная работа по ремонту Апраксиного двора подходит к логическому завершению.Об этом сообщает спикер в интервью изданию "Петербургский дневник".

Работа по Апраксину двору ведется в полном объеме. Она оказалось очень сложной, именно в бумажном творчестве. Столько понаписали и мои предшественники и мои коллеги, различного рода регламентов, что задуманное исполнить становится долго по времени и сложно в исполнении. Но там работа уже подходит к своему логическому завершению рассказывает специалист

Игорь Дивинский добавил, что на данный момент он подготовил вместе с депутатами городской законопроект, связанный с реконструкцией. Политик не оставляет идеи создать из Апраксиного двора "жемчужину Петербурга".

Центр города-музея не может быть в таком виде. Рано или поздно он станет жемчужиной. На самом деле, чтобы было понятно, порядок на Апраксином дворе, судя по историческим документам, которые я читал, градоначальники пытались навести с 1903 года. Прошло всего лишь 116 лет. Но сейчас все идет быстрее добавил спикер

Предварительно эксперт предположил, что на реконструкцию объекта уйдет три года.

Фото: Piter.tv